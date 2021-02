Teatro e parità di genere con Fondazione Aida e lo spettacolo "B&B (Biancaneve e la Bella Addormentata) nella valle incaRtata"

Fondazione Aida il 28 febbraio presenterà online B&B (Biancaneve e la Bella Addormentata) nella valle incaRtata (quattro repliche dalle 11.30 alle 18). Si tratta di un delicato “evento di carta” che tratta il tema della parità di genere attraverso una storia originale scritta e raccontata da Pino Costalunga. I personaggi sono figure di carta nate dalla creatività, e manualità, di Gaia Bellini. Per ricreare le varie ambientazioni, Bellini ha realizzato un diorama dove entrano ed escono i personaggi interpretati da Costalunga. La proposta è una sintesi che unisce: l’abilità di una giovane artista, il teatro di figura e le possibilità tecnologiche che consentiranno a Costalunga di districarsi dentro e fuori le scene, dentro e fuori i personaggi.

Nella Valle Incartata vivono i personaggi di note fiabe, tra queste naturalmente anche la Bella addormentata nel Bosco e Biancaneve che sono preoccupate perché nessun principe si vede all’orizzonte. Ma se fosse proprio il principe ad aver bisogno del loro aiuto perché prigioniero di un drago sputa fuoco? Ce la faranno le nostre eroine a liberarlo e a salvare la storia?

Ai bambini che prenderanno parte a questa avventura viene chiesto di portare diversi oggetti. Tra questi: una chiave molto grande, un bicchiere di plastica o rotolo di carta e un oggetto che li faccia diventare uno dei personaggi citati.

Le avventure online di Fondazione Aida non finiscono qui: il 14 marzo Mariangela Diana si cimenterà in un nuovo evento della rassegna Teatro Onlife Dov’è finita la mia ombra liberamente tratto da L’ombra di Andersen, mentre il 28 marzo sarà la volta di Suoni in rivolta dell’attrice, musicista e cantante lirica Alice Canovi.

Informazioni e contatti

Ogni evento dura 30 minuti, sono previste quattro repliche (ore 11.30, 16, 17 e 18). Per consentire l’interazione tra attori e bambini possono collegarsi fino a 30 dispositivi (ad ogni accesso possono prendere parte più persone insieme). Prezzo: 7 euro ad accesso disponibile su https://www.fondazioneaida.it/negozio/. Al momento dell’acquisto viene inviata una mail con i dettagli per il collegamento.