Lo spettacolo a scopo benefico "Up & Down" con Paolo Ruffini arriva a Verona

Uno straordinario happening, comico e commovente, in cui il regista, attore e conduttore tv Paolo Ruffini sarà in scena con gli attori disabili della Compagnia Mayor Von Frinzius: è lo spettacolo "Up&Down", in programma a Verona, al Palazzo della Gran Guardia, in piazza Bra, sabato 19 novembre 2022 alle ore 21. Da questo progetto inclusivo sono nati un documentario ("Up & Down - Un film normale"), un libro intitolato "La sindrome di UP" e pubblicato da Mondadori); uno show televisivo per Italia Uno, "Up & Down - Uno spettacolo normale". La serata alla Gran Guardia ha uno scopo benefico. A organizzarla è “Il Sorriso Arriva Subito”, associazione di clown dottori presenti negli Ospedali di Verona Legnago e Villafranca, nei reparti di Pediatria ed Oncoematologia pediatrica.

«Cerchiamo di portare un sorriso ai bambini e alle persone che vivono un momento poco fortunato. - spiega la Onlus - Raccogliamo fondi organizzando eventi e partecipando a compleanni, matrimoni, sagre e feste. Ci teniamo a sottolineare che lo spettacolo "Up & Down" alla Gran Guardia è stato organizzato a scopo benefico. Chi vorrà partecipare, lo potrà fare con una semplice donazione e non tramite l’acquisto dei biglietti. Il ricavato della serata sarà utilizzato per finanziare un progetto di valenza sociale che ha come obiettivo l'inclusione: un "camp" che offrirà gratuitamente specifici programmi ricreativi residenziali a bambini e adolescenti abili che condivideranno spazi, attività e laboratori con bambini e adolescenti diversamente abili; il tutto animato dalla voglia di stare insieme nel segno della condivisione che trasforma tutti, abili e disabili. Per attuare questo progetto noi dell'associazione Il Sorriso Arriva Subito collaboriamo con altre realtà che operano nel sociale e, come sempre, cerchiamo di avere il sostegno delle istituzioni. Invitiamo tutti a questo bellissimo spettacolo di Paolo Ruffini e degli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius per conoscere in anteprima il progetto del Camp».

Per informazioni sullo spettacolo e come partecipare, si possono contattare i referenti dell'Associazione Il Sorriso Arriva Subito ai numeri: 340 8888990 e 347 5442438.

Web: https://www.facebook.com/IlSorrisoArrivaSubito.