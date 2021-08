Due spettacoli di teatro per bambini e ragazzi all’Ex Macello di Verona in collaborazione con Coldiretti

Proseguono gli spettacoli di teatro per bambini e ragazzi proposti da Fondazione Aida. Presso il Mercato Coperto di Campagna Amica Verona (Ex Macello) il 31 agosto e il 7 settembre in collaborazione con la Federazione Provinciale Coldiretti Verona presenterà rispettivamente Il principe felice e Suoni in rivolta (ore 17.30 ingresso gratuito).

Il principe felice è uno spettacolo tratto da una delle fiabe più note che Oscar Wilde ha scritto per i figli, lo spettacolo racconta la storia di una profonda amicizia che nasce tra un rondinotto e un principe, ormai statua impreziosita da gioielli pregiati. Dai 5 anni.

Si può suonare con la pancia? O con i piedi? Lo scopriremo il 7 settembre sempre alle 17.30 con Alice Canovi e Riccardo Carbone che presenteranno Suoni in rivolta, una sfida all’ultima nota, e rumore, per avvicinare i bambini al vasto mondo del suono. Per fare ciò si utilizzerà non solo la voce ma anche le varie risonanze del proprio corpo e gli strumenti musicali. I bambini avranno un ruolo attivo nella ricerca dei vari suoni, così da scoprire assieme assonanze e dissonanze, rendendo il loro orecchio più vigile e consapevole della meraviglia sonora che ci circonda. Dai 4 anni.

Ingresso libero previa prenotazione: https://bit.ly/prenota_ex_macello

