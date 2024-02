Al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto Debora Villa in "TILT - Esaurimento Globale"

Pandemia, guerre, crisi climatica-energetica-economica, politica, insicurezze e psicosi collettive. È un esaurimento globale collettivo che sta prendendo il sopravvento sulla nostra capacità collettiva, quello che racconta Debora Villa in “TILT - Esaurimento Globale”.

Scritto da Debora Villa e Carlo Gabardini, per Si può Fare Productions, lo spettacolo segna il debutto dell’attrice e comica milanese al Cinema Teatro Astra, nell’ambito della 37^ rassegna Teatro San Giovanni, con uno show che a sua volta va in scena per la prima volta, in un tour di venti date cominciato col nuovo anno, e che si concluderà in aprile. La risposta del pubblico è stata più che positiva, la biglietteria del Cinema Teatro Astra segnala ancora pochi posti disponibili.

In equilibrio fra satira, narrazioni, affabulazioni teatrali e comicità terapeutica, Debora Villa porta all’attenzione degli spettatori un’analisi della nostra società. Dalle risse negli ospedali agli haters sui social, dai politici che sfruttano l’attualità per racimolare consensi ai complottisti che si tramutano in opinionisti. I motivi per fare TILT sono davvero tanti. Ma esisterà un modo per gestire questo corto circuito neuronale?

Debora Villa: «Nel turbinio incessante di notizie catastrofiche, la risata diventa un faro di speranza, un atto di sopravvivenza emotiva. La capacità di ridere rappresenta un modo per riaffermare la nostra umanità, per ritrovare la connessione umana. Perché esiste ancora una possibilità: ridere insieme delle nostre disgrazie. Del resto “una risata vi seppellirà” si diceva tempo fa e mai come adesso questo detto può essere attuale».

Cenni biografici

Di origini milanesi, Debora Villa si forma negli anni tra il 1993 e il 1996 frequentando la scuola di teatro “Quelli di Grock” e successivamente il laboratorio per attori tenuto da Raul Manso. Dal grande pubblico si fa conoscere per i suoi ruoli, di attrice e conduttrice in tv: la disperatissima Patty di Camera Cafè, e poi Le Iene, Così fan tutte, Zelig, Colorado, Pechino Express, Glob, Lilit, Benvenuti a Tavola, I Cesaroni, Matrimoni e altre follie, Alex & Co, per citarne alcuni. Nella sua carriera ha lavorato con attori di primissimo piano, fra cui Paolo Rossi, di recente al Cinema Teatro Astra con il suo “Questa sera si recita a soggetto!”, ma anche Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Aldo Giovanni e Giacomo, Ricky Tognazzi, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci.

Biglietteria

La biglietteria del Teatro Astra sarà aperta il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18.30. Informazioni sul sito www.cinemateatroastra.it; ai numeri 045 9250 825 | 392 7569 300 scrivendo a info@cinemateatroastra.it

Debora Villa / foto ufficio stampa Cinema Teatro Astra