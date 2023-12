"L'ometo e la luna" al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto

L’ometo si chiamava Saturnino, e faceva il postino. É lui il personaggio al centro dell’opera in due atti di Alessandro Anderloni, che andrà in scena sabato 16 dicembre, alle ore 21, al Cinema Teatro Astra, per il quinto appuntamento con la 37^ rassegna Teatro San Giovanni. L’ultimo per l’anno solare 2023, che ha fatto già registrare il tutto esaurito. Poi si tornerà sul palco il 12 e 13 gennaio.

Saturnino ogni giorno, che fosse a piedi, in bicicletta o con gli sci, dopo che con la corriera erano arrivate da Verona lettere e cartoline, dalla piazza di Velo Veronese saliva alle contrade, a incontrare e consolare solitudini. La sartina col marito emigrato, il contadino vedovo, i due fratelli da maritare, la dolce Andreina. Vite, stralci di umanità umile e delicata. Finché, come narra l’antica storia, in una notte di luna piena Saturnino non finì lassù, come l’ometo che olea quèrdar la luna co na forcà de spinarele. Era il 1969, alla televisione si diceva che l’uomo avesse messo piede sulla luna.

A trent’anni dal suo primo racconto di storie, con La Madona L’à portà la Luce, Alessandro Anderloni ha scritto il suo quattordicesimo testo teatrale per Le Falìe, ispirandosi alla novella “Scrivere a se stessa” di Cesare Marchi, contenuta nel libro “Quando eravamo povera gente”. In scena, diciotto attori e attrici, per dare vita al tempo del sogno e della disillusione.

Biglietteria

Sono previste due tipologie di abbonamenti: l’abbonamento normale al costo di 175 euro, che comprende dieci titoli: Franciscus (Simone Cristicchi), Cattivo (Aria Teatro), Zona Franca (Teatro C’Art), Da questa sera si recita a soggetto! (Paolo Rossi), Fiabafobia (Arianna Porcelli Safonov), Arlecchino muto per spavento (Stivalaccio Teatro), La cella di seta (Teatro Boxer), ‘Ndrangheta (Teatro Bresci), Esaurimento Globale (Debora Villa), Balasso fa Zuzante (Natalino Balasso); l’abbonamento sostenitore, al costo di 210 euro, darà diritto ad un posto per tutti gli spettacoli della Stagione Prosa.

Biglietti per Franciscus (Simone Cristicchi), Da questa sera si recita a soggetto! (Paolo Rossi), Esaurimento Globale (Debora Villa), Balasso fa Zuzante (Natalino Balasso) al costo di 25 euro l’intero, 23 euro il ridotto (under 16 e over 65).

Biglietti per Fiabafobia (Arianna Porcelli Safonov) e Arlecchino muto per spavento (Stivalaccio Teatro) al costo di 19 euro l’intero, 15 euro il ridotto (under 16 e over 65).

Tutti gli altri spettacoli della Stagione Prosa (Aria Teatro, Teatro C’art, Teatro Boxer, Teatro Bresci, Le Falie, Teatro Arso, Lanfranco Fossà, L’Archibugio, Matrice Teatro) hanno un costo di 12 euro l’intero e 9 euro il ridotto.

Biglietto unico per il Teatro Famiglie al costo di 5 euro

Biglietto unico per il Teatro Off al costo di 8 euro.

La biglietteria del Teatro Astra sarà aperta il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18.30 Informazioni sul sito www.cinemateatroastra.it; ai numeri 045 9250 825 | 392 7569 300 scrivendo a info@cinemateatroastra.it

L'ometo e la luna / foto ufficio stampa Teatro Astra