All'Arsenale va in scena lo spettacolo "È possibile"

Il 3, 4 e 5 agosto 2020 ore 21.15 va in scena a Verona lo spettacolo "È possibile" presso la Corte Ovest dell'ex Arsenale militare.

Compagnia: A Filo d'Arte

Autore: da "The Booth at the End" di C. Kubasik

Regia: Matteo Golinelli

Una pendolare, un papà, una poliziotta, un meccanico, una suora, un cieco, una teen-ager, uno spacciatore, una moglie, un'anziana signora. Un uomo. Una stazione. Nulla di più eterogeneo. Eppure tutti desiderano qualcosa di grande, speciale e apparentemente impossibile, che solo scendendo a un compromesso con la propria morale, con i propri valori, con il proprio essere può trasformarsi in possibile.

Sarà il conflitto interiore dei personaggi ad accomunarli fin dal principio, per quella domanda che ognuno di noi porta dentro da sempre: "Quanto sarei disposto a fare, pur di ottenere ciò che desidero?". Liberamente ispirato alla serie americana “The Booth at the End” di Christopher Kubasik e al film “The Place” di Paolo Genovese, questo spettacolo non smetterà di stupirvi fino all’ultimo minuto. Perché il destino non costringe mai a cose orribili, a meno che noi non siamo disposti a farle.

Web: https://portale.comune.verona.it/