Teatro al verde 2021: gli spettacoli per la settima edizione della rassegna nel parco di Villa Scopoli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Giunge alla settima edizione “Teatro al Verde”, rassegna ideata dall’Associazione Culturale Quinta Parete di Verona, ospitata presso il Parco Secolare di Villa Scopoli di Avesa. “Grazie al patrocinio e al sostegno della 2^ Circoscrizione del Comune di Verona”, sottolinea il direttore artistico Federico Martinelli, “siamo riusciti a garantire alla rassegna la continuità che merita, soprattutto nelle ultime due edizioni, rese ancora più precarie dall’emergenza sanitaria”. Il cartellone presenta otto appuntamenti “destinati ad aumentare”, fa sapere l’Organizzazione.

«La sensibilità dell’Opera Pia Don Mazza”, che ci ospita, “è fondamentale per lavorare con serenità, nella consapevolezza che il luogo – con il suo anfiteatro naturale e la peschiera seicentesca, addolcita da colonne, grotte e da cipressi secolari – funge da cornice ideale per una serie di spettacoli che si armonizzano diventando un tutt’uno con il contesto», prosegue Martinelli.

Come ogni anno non mancano novità la prima fra tutte è la gratuità di tutti gli appuntamenti in cartellone. La formula, fanno sapere gli organizzatori, “è quella dell’offerta libera. Il desiderio è di consentire a chiunque di trascorrere qualche ora di musica e teatro chiedendo, a coloro che ne hanno la possibilità, di sostenere gli artisti presenti.”

Non cambia la doppia presenza di artisti professionisti e amatori, con un’attenzione particolare alle produzioni di giovani talenti del teatro, con attori e musicisti impegnati anche in produzioni di rilievo nazionale. Ogni spettacolo inizierà alle 21 e l’apertura cancelli è prevista per le 20.30. Eventuali aggiornamenti, cambi di data o spettacolo saranno visibili sulle pagine social Facebook e Instagram dell’Associazione. Di seguito il calendario completo.

Il programma

TEATRO AL VERDE – Parco di Villa Scopoli – Piazza Plebiscito 7, Avesa

2 luglio Onde positive, la nostra musica italiana - Onde Acustiche

Camilla Bertini (voce), Enrico Grendene (chitarra), Enrico Frigo (voce, basso)

9 luglio Swingtastico, musica italiana e internazionale - The Great Tiny

Camilla Bertini (voce), Enrico Grendene (chitarra),

Luca Grendene (contrabbasso, voce), Daniele Padovani (batteria),

Alessandro Bucci (sax), Luca Lancini (pianoforte, voce), Fabrice Dainelli (tip tap)

16 luglio El Cavalier de la trista figura - El Gavetin

di Franco Antolini, regia di Sabrina Carletti

18 luglio Se fossi normale - Lahire Tortora

monologo brillante di e con Lahire Tortora

23 luglio La foresta e i lupi - studio - Matricola Zero

di e con Marco Mattiazzo, regia di Maria Celeste Carobene

1 agosto Tempo uva e siori fa quel che vol lori - GTV Niù

di e con Andrea Pellizzari

6 agosto Go Willy Go - Teatro Armathan

di e con Marco Cantieri, regia di Adriana Giacomino e Franca Guerra

13 agosto Spetacheteconto - El Gavetin

di Franco Antolini, regia di Sabrina Carletti

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...