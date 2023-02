Al Cinema Teatro Rizza lo spettacolo "Il pan d’oro...e il prezioso lievito madre"

Liberamente tratto da “Lievito madre” di S. Gonzato, adattato e interpretato per la scena da Andrea de Manincor, con musiche dal vivo. Un monologo in forma di narrazione per il teatro, in cui viene tracciata, in una sorta di scrittura parallela, la vicenda dell’invenzione del più antico dolce veronese, il Pandoro, creato da Domenico Melegatti nella seconda metà dell’800 da un lato, e la crisi, dall’altro, dell’azienda dolciaria veronese omonima, fino al cosiddetto “miracolo” di Natale del 2017 e 2018 e i risvolti, anche curiosi e quasi aneddotici, che hanno portato l’azienda dal quasi fallimento – spesso per ragioni lontane dalla qualità del prodotto – alla sua ripresa, nonostante l’ultimo anno e mezzo sconvolto dalla pandemia e alcuni ulteriori ma contenuti scivoloni.

«Raccontiamo una storia, a lieto fine, di picchetti, fallimenti, mala gestione e rinascite, che ha come protagonista principale gli operai della Melegatti: operai tenaci, forti, caparbi, che hanno manifestato un amore viscerale, grato ed eroico verso la loro azienda... un amore, ahimè, spesso non corrisposto. In particolare si porrà attenzione al cosiddetto “cuore” dell’azienda veronese, la "pasta madre" che ancora lievita ed ha lievitato e fermentato anche nei giorni della crisi, grazie alle cure gratuite e inattese degli stessi operai della fabbrica, che si sono investiti totalmente della responsabilità di trovare, fra le beghe giudiziarie del marchio, la soluzione per poter proseguire e salvare il proprio lavoro».

Lo spettacolo – della durata di 70 minuti - è una produzione de La Burla e di Attori&Attori, binomio già riuscito per due precedenti piccole produzioni, cioè “Un’impresa da dio” e “S-Boccaccio”, con successo negli anni passati portati all’attenzione del pubblico veronese, sia in città che in provincia.