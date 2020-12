"Teach me", serata musicale solidale online

Lunedì 21 dicembre 2020 alle ore 21, i volontari del progetto Teach Me di Nadia onlus hanno il piacere di invitarvi ad un nuovo modo per essere solidali: unno scambio di auguri di Natale online in una serata speciale e unica.

La bellezza della musica ci scalderà il cuore! Il momento musicale sarà a cura della nostra amica pianista e sostenitrice Sabrina Reale. Vi aggiorneremo, inoltre, sul nostro progetto per sostenere la Christ Raja School ad Howrah, vicino Calcutta in India e vi presenteremo il nostro bellissimo calendario Teach Me 2021. Con la vostra offerta ed il vostro aiuto continueremo a supportare la scuola e l’educazione e l’istruzione di molte bambine e bambini!

Informazioni e contatti

Chiedete in anticipo il link per il collegamento, scrivendoci a: teachme@nadiaonlus.it. Vi aspettiamo numerosi, grazie di cuore

