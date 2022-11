Al Teatro Ristori "Noches de Buenos Aires" con Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero

Una formula vincente, che affascina e convince. Esaurite in poche settimane le prenotazioni per la prima delle quattro cene-spettacolo inserite come novità assoluta nella Stagione 2022/2023 del Teatro Ristori, nella magica atmosfera dell’imminente dicembre natalizio nel cuore di Verona. Quattro eventi che trasformano il Ristori in un luogo esclusivo di arte e convivialità, per un’esperienza unica ed immersiva, in un equilibrato abbinamento di spettacolo, musica ed enogastronomia. Con proposte artistiche in linea con quella multidisciplinarietà che da sempre contraddistingue la proposta del Teatro Ristori: dal tango al musical, dal gospel al balletto.

A passo di Tango

“Noches de Buenos Aires”, venerdì 2 dicembre alle ore 20, sarà un emozionante viaggio nelle atmosfere argentine della compagnia Tango x 2 con Miguel Angel Zotto, icona del tango argentino, accompagnato dall’espressività e dalla grazia della compagna sul palco e nella vita, Daiana Guspero, una delle coppie di riferimento per il tango a livello internazionale. La coppia danzerà sulle note dell’ensemble Tango Spleen: pianoforte, voce, arrangiamenti e direzione di Mariano Speranza, al bandoneon Francesco Bruno, al violino Fatma Mülhim e al contrabbasso Vanessa Matamoros.

Eleganza e carica passionale si ritrovano in un linguaggio semplice, immediato, attuale e autentico che accompagnerà il pubblico in un vortice di emozioni: dall’amore alla malinconia e dell’allegria che sono proprie del Tango Argentino. A Miguel Zotto, tangueros da oltre 35 anni, il merito di aver diffuso il tango argentino in Europa, 20 anni fa: in Inghilterra, in Germania, fino ad arrivare in Italia e via via in tutti i paesi europei. Nel 1988 fonda Tango x 2, l’unica Compagnia di tango ad oggi riconosciuta a livello mondiale come modello di professionalità, per la quale Zotto ha creato e coreografato con le migliori formazioni musicali numerose produzioni e con cui si è esibito in Canada, Stati Uniti, America Latina, Europa e Giappone.

Il format delle serate di gala

Rimodulati completamente gli spazi del Teatro, il format innovativo delle Serate di gala a teatro sfrutta appieno la modularità strutturale del Ristori, valorizzandone una volta di più ambiente e contesto. Tolte le poltroncine, la platea diventa un’accogliente sala conviviale per 200 ospiti, disposti in tavoli circolari, posizionati in modo da far apprezzare l’evento artistico e la cena, in un perfetto intercalare di spettacolo e degustazione.

«Un’iniziativa “pilota” – sottolinea il Direttore Artistico, Alberto Martini – che si inserisce nel solco di quella ricerca e multidisciplinarietà che da sempre sono tratti distintivi dell’offerta artistica del nostro teatro. Una formula che pochi teatri ad oggi hanno percorso in questa modalità di durata e nelle festività natalizie. Offerta artistica di prestigio e dimensione conviviale raffinata si uniscono in questi eventi per riportare la città in un’atmosfera di festa e vicinanza reciproca».

Le altre serate di gala

Il prossimo 16 dicembre - sempre alle ore 20 - “Broadway Night” con la voce cristallina, intensa, eclettica e suggestiva di Antonella Ruggero, tra le regine più raffinate della musica italiana, accompagnata da Roberto Olzer al pianoforte e organo liturgico, da Roberto Colombo, vocoder e synth basso e da Carlo Cantini al violino.

Atmosfera sempre più natalizia, il 21 dicembre, per la serata “Gospel Night” con i “colori” e le voci intense di Sjuwana & The Ladies of Alabama che ci trasportano in un’altra epoca, quella dei gruppi anni ’50 come i The Caravans e le famose Davis Sisters.

Il gran finale d’anno con il Gala di Capodanno, il 31 dicembre e il balletto viennese in “Serata di Gala a Vienna”. In prima assoluta, alcune coreografie dei capolavori del repertorio classico - II Lago dei Cigni, Carmen, Giselle, Harlequinade - si uniscono a quelle più contemporanee create appositamente per questo progetto che nasce dalla collaborazione tra Mauro Giannelli e Light Can Dance Produzioni, storici distributori e produttori del più noti eventi di danza in Italia e all'estero e Antonio Desiderio, manager di lirica e balletto. Con loro, maître du Ballet, Sabrina Bosco, figura di spicco della danza italiana che rende onore al nostro Paese e alla grande arte che ci contraddistingue.

Informazioni e contatti

Il biglietto, comprensivo di cena e spettacolo, è di 99 euro per i primi tre appuntamenti e di 190 euro per la Serata di Gala di San Silvestro. Dal sito www.teatroristori.org sarà possibile prenotare la propria serata indicando la data e il numero di biglietti richiesti, per un massimo di 10 persone. Sarà la Biglietteria a confermare la prenotazione dando tutte le informazioni utili.

Miguel Zotto e Daiana Guspero - Foto Ufficio Stampa Teatro Ristori