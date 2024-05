Emma Dante dirige al Teatro Camploy di Verona "Il tango delle capinere"

La regista siciliana, conosciuta e apprezzata per la capacità di portar in scena un teatro solido e carnale, che sa di arcaico e di rituale, affronta nei suoi lavori tematiche ricorrenti che riguardano le relazioni, la famiglia, la vita e la morte, la solitudine, la comunità con il caratteristico stile che usa il dialetto palermitano e le azioni degli attori portate all’eccesso sviluppando al massimo la potenza della sua poetica. Questi elementi sono ben delineati anche in questo lavoro che, nel cambio di registro, sono declinati in un’atmosfera di insolita leggerezza, frizzante e tenera.

Con Il tango delle capinere riparte da Ballarini, ultimo capitolo della fortunata Trilogia degli occhiali del 2010 con uno spettacolo che vede protagonista la danza della vita di due anziani innamorati: un uomo e una donna tornano giovani per un attimo, ripercorrendo i passaggi fondamentali della loro vita di coppia e sulle note di vecchie canzoni, festeggiano l’arrivo del nuovo anno “ballando” a ritroso la loro storia e, ricordando, si ritrovano.

Il tema centrale è l’amore, un amore limpido, lineare, senza troppi scossoni o conflitti. Lo spazio nel quale si muovono i protagonisti e il loro modo di attraversarlo è una ballata, amorosa e malinconica, dove le parole cedono il passo alla musica e i movimenti sono sempre pregni di suggestioni e di emotività familiare. Va in scena la loro quotidianità con sequenze costruite attorno a momenti delicati e coinvolgenti che danno luce ai gesti piccoli che segnano le esperienze emotive al centro di ogni esistenza: il semplice fluire del quotidiano alterna davanti agli occhi del pubblico fotografie del cammino affettivo fatto di serate davanti ad una chiassosa tv sul finire dei mondiali del 1982, piccoli litigi, atti d’amore, la nascita del figlio, la passione per il ballo che li rende complici e cementa una felicita? solida e consapevole fino alle ultime ore della vita… scambi e conoscenza nei lunghi anni di relazione, che prendono vita da un baule che accoglie e lascia fuoriuscire oggetti quotidiani che parlano di un tempo lontano.

Manuela Lo Sicco e Sabino Civilleri, strepitosi interpreti, coppia in scena e nella vita, si muovono attraverso una narrazione affidata ai corpi che si muovono nella partitura musicale. La musica, non come contrappunto ma vero e proprio personaggio e motore della drammaturgia, passa in rassegna le canzoni di successo che hanno fatto la storia d’Italia del secondo dopoguerra con un magnetismo popolare che richiama i personaggi al rituale del ballo riportandoli indietro all’età della giovinezza e coinvolgendo profondamente il pubblico.

Uno spettacolo intimo e poetico che la regista palermitana dice essere ‘un omaggio al padre, ai ricordi dei genitori, quelli di tutti noi e alla loro generazione’.

