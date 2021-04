Talk d'artista: gli artisti della mostra "From a common past" si raccontano

Il 15 e 16 aprile alle 18, due appuntamenti online con i talk d'artista per scoprire le opere di "From a common past", la mostra che inaugura il 15 aprile e sarà visitabile virtualmente su www.bsidewar.org. Attraverso il loro lavoro, gli artisti internazionali hanno individuato e rielaborato le zone d'ombra che i grandi avvenimenti storici del XX° e XII° secolo continuano a proiettare sul presente e sulle nuove generazioni. Nel ciclo di talk online racconteranno al pubblico le loro opere in mostra e le storie personali che li collegano alle tematiche dell'esposizione.

Il programma del talk:

Giovedì 15 aprile - ore 18

Interverranno SYLVIA GRIFFIN (Australia), KATARZYNA PAGOWSKA (Polonia), LESYA PCHELKA e ULADZIMIR HRAMOVIC (Bielorussia). Partecipa al link: https://meet.google.com/ydi-yhkr-ece.

Informazioni e contatti

I talk e la mostra "From a Common Past" sono parte del progetto culturale diffuso Art For Remembrance, guidato dall'associazione culturale IoDeposito e finanziato dal programma Europe For Citizens della Commissione Europea.

Per maggiori info: magdalena.dokowska@iodeposito.org - www.bsidewar.org