"Talento. Mecenatismo. Bellezza" al Teatro Camploy di Verona

Serata di danza e musica per i cittadini, presso il Teatro Camploy di Verona. Famiglie per la Famiglia ONLUS, nata nel 2017 con il fine di riscoprire il valore prezioso della famiglia. Una famiglia che abbraccia le diverse sfumature, intesa quindi non solo come genitori e figli, ma che si estende a nonni, insegnanti, educatori, vicini di casa… a tutte le persone che contribuiscono, ogni giorno, a coltivare la bellezza della propria vita e di quella delle persone che le circondano e Associazione Culturale Maecenates, attiva dal 2019 con lo scopo di sostenere economicamente giovani talenti delle arti performative (musica, danza, teatro) nei loro percorsi di alta formazione, attraverso borse di studio predisposte grazie al sostegno di privati e aziende presentano una serata di danza e musica per i cittadini, presso il Teatro Camploy di Verona.

Si esibiranno:

danza: Lidia Caricasole, neolaureata alla Juilliard School di New York

musica da camera: trio composto da giovani talenti musicisti supportati da Maecenates con il progetto "Giovani in Teatro": Giacomo Menegardi al Pianoforte, Riccardo Baldizzi al Violoncello e Giulia Scudeller al Violino

musica moderna: i ragazzi di Casa di Deborah diretti dal Maestro Stefano Soardo di Fucina Machiavelli chiuderanno la serata con la loro Debby band.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Siamo grati a coloro che vorranno sostenere le nostre associazioni attraverso una donazione.

