"Talento. Mecenatismo. Bellezza", l'incontro con l'altro e l'arte

Famiglie per la Famiglia ONLUS e Associazione Culturale Maecenates presentano "Giovani in teatro: Talento. Mecenatismo. Bellezza", una serata di danza, musica, recitazione e bellezza per i cittadini, presso il Teatro Camploy di Verona.

Famiglie per la Famiglia ONLUS, nata nel 2017 con il fine di riscoprire il valore prezioso della famiglia. Una famiglia che abbraccia le diverse sfumature, intesa quindi non solo come genitori e figli, ma che si estende a nonni, insegnanti, educatori, vicini di casa… a tutte le persone che contribuiscono, ogni giorno, a coltivare la bellezza della propria vita e di quella delle persone che le circondano.

Associazione Culturale Maecenates, attiva dal 2019 con lo scopo di sostenere economicamente giovani talenti delle arti performative (musica, danza, teatro) nei loro percorsi di alta formazione, attraverso borse di studio predisposte grazie al sostegno di privati e aziende presentano: "I?ncontro con l'altro - Bellezza: Racconto di un viaggio vissuto dai ragazzi di Casa di Deborah, un progetto sostenuto da Famiglie per la famiglia ONLUS. I?ncontro con l'arte".

Musica: Giovani talenti musicisti supportati da Maecenates con il progetto "Giovani in Teatro": Giacomo Menegardi ed Emma Pestugia al Pianoforte;

D?anza: Allievi della Vic Ballet Academy, associazione sportiva dilettantistica diretta da Hans Camille Vancol e Anat Weinberger e nata nel 1989 a Verona, voluta da sei mecenati appassionati di danza, con il fine di educare, formare, promuovere e diffondere tutto ciò che riguarda la danza e la cultura delle arti espressive.

Teatro: Granbadò Laboratorio Teatrale, diretto da Alberto Bronzato, presenta "Estratto dagli Amori Impossibili di Calvino"

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria.