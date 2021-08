"Swing Time 2021" al Parco San Giacomo di Verona con il concerto della Jazzset Orchestra

Al parco San Giacomo a Borgo Roma, sabato 21 agosto, va in scena la Jazzset Orchestra con lo spettacolo musicale ‘Swing Time 2021’. L’evento, con inizio alle ore 21, è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'appuntamento è organizzato della Quinta circoscrizione, in collaborazione con la Jazzset Orchestra, nell’ambito della manifestazione estiva ‘Eventi al Parco’.

Durante la serata la Jazzset Orchestra, formazione veronese composta da 18 orchestrali e due voci soliste, attiva da più di trent’anni in ambito nazionale ed estero, intratterrà il pubblico con l’esecuzione di pezzi strumentali e cantati di musica swing. Un repertorio tratto dai migliori testi delle più grandi big band americane dell’epoca d’oro dello Swing, degli anni ’40, ’50 e ‘60. Dirige l’orchestra Marco Ledri. Voci soliste Silvia Zago e Stefano Fusco.

L'evento si svolge nel rispetto della vigente normativa per il contenimento della pandemia da Covid.

Per informazioni è possibile contattare Giuseppe Tattoli - presidente Associazione Jazzset Orchestra, al numero 349 5113198 o via mail a: info@jazzset.it.

Programma completo ‘Eventi al Parco’ al link https://circ5.comune.verona. it/nqcontent.cfm?a_id=41566.

Lo spettacolo è stato presentato dal presidente della Quinta circoscrizione Raimondo Dilara insieme al cantante della Jazzset Orchestra Stefano Fusco. Presente il presidente della commissione Cultura della circoscrizione Giorgio Pizzighella. «Una serata di grande musica, realizzata negli ampi spazi all’aperto del parco San Giacomo, un luogo particolarmente amato dai cittadini di Borgo Roma e non solo – sottolinea il presidente Dilara –. Attraverso la manifestazione ‘Eventi al Parco’, in programmazione per tutta l’estate, da giugno a settembre, siamo in grado di offrire, sempre con accesso libero, nove diversi appuntamenti culturali. Occasioni diverse, per animare e coinvolgere la comunità nelle sere estive».

