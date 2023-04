Robuste, affidabili, veloci, sportive o dotate di numerosi accessori, esistono moto per ogni tipo di viaggiatore e viaggi capaci di far vivere a pieno qualsiasi modello di moto.

Il 30 aprile, durante l’unica tappa veronese del Suzuki Demo Ride Tour 2023, al numero 58 di Via Forte Tomba a Verona i modelli V-STROM 800DE, V-STROM 1050DE, V-STROM 1050, GSX-S1000GT e GSX-8S saranno messi a disposizione degli appassionati per un avvincente giro di prova per vivere a pieno tutta la potenza e la versatilità delle ultime novità della casa giapponese.