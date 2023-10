Supergiovani: il primo wine festival della Valpolicella

SUPERGIOVANI è un evento organizzato dall'associazione WINENOT BLIND TASTING in collaborazione con il Gruppo Giovani del Consorzio Tutela Vini della Valpolicella. La manifestazione si terrà sabato 4 novembre dalle ore 14 alle ore 23 presso la splendida location della cantina Monteci a Pescantina (VR). Ci saranno oltre 20 stand di giovani produttori della zona che porteranno in assaggio i loro VALPOLICELLA DOC SUPERIORE.

«Abbiamo deciso di focalizzare l'evento sul VALPOLICELLA DOC SUPERIORE perchè crediamo che dietro alla scelta del Valpolicella Superiore DOC ci sia un’esigenza, condivisa dalla nostra associazione e dal Comitato Giovani del

Consorzio della Valpolicella, che sia quella di raccontare in maniera nuova un vino nuovo. Nuovo nel senso che, nonostante qualche anno sulle spalle ce lo abbia anche il Valpolicella Superiore, crediamo che sia un vino di recente ascesa, che stia sempre di più tracciando nuovi stili produttivi nel panorama viticolo veronese. Nella nostra visione è un vino che “parla” del territorio in maniera diretta e sincera, che non per forza si deve rifare a lavorazioni e tecniche di vinificazioni ben precise e definite (come Amarone e Ripasso per quanto riguarda la tecnica di appassimento) e che può essere così più direttamente legato al territorio d’origine e alla definizione più generale di terroir».

Dopo le ore 19 invece ci sarà una band prima e un dj dopo che ci accompagneranno fino alla fine dell'evento. A contorno della manifestazione ci sarà anche un Area Food e un Area Mixology curata da THE SODA JERK.