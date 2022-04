"Il suono dei tarocchi" sul palco di Fucina Culturale Machiavelli

Biglietto Intero 12 euro | Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 10 euro

Fucina Machiavelli presenta “Il suono dei tarocchi”, uno speciale concerto-spettacolo in cui Sergio Baietta, pianista di fama internazionale e appassionato di Tarologia, accompagnerà gli spettatori nel mondo esoterico attraverso un percorso emozionale unico nel suo genere.

All’inizio dello spettacolo saranno introdotti e spiegati gli Arcani Maggiori, ovvero le carte più note e dense di significato esoterico, tramite l’utilizzo del pianoforte: ogni carta sarà raccontata con una specifica musica che ne descrive il messaggio e l’energia che essa rappresenta. Le composizioni eseguite durante il concerto non hanno una limitazione di stile o genere musicale, ma saranno sia pezzi tratti dal repertorio pianistico che brani originali composti dallo stesso Baietta.

La serata proseguirà poi proponendo una lettura musicale dei tarocchi a volontari scelti tra il pubblico, che potranno vivere la singolare e divertente esperienza di farsi tradurre le carte in musica ed entrare in risonanza con esse a tu per tu con il pianoforte.

Informazioni e contatti

Sabato 30 aprile ore 21:

Teatro Fucina Machiavelli

via Madonna del Terraglio 10, Verona

Biglietti:

Biglietto Intero 12 euro

Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 10 euro

Biglietti acquistabili in biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo oppure online al link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/suono-tarocchi/.