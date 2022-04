Al Teatro Camploy lo spettacolo "Suoniamo con Lorenzo"

Non sarà una commemorazione, né un susseguirsi di canti tristi e malinconici, bensì un grande concerto in omaggio ad un amico scomparso. Domenica 10 aprile alle 21 il Teatro Camploy ospita lo spettacolo "Suoniamo con Lorenzo", evento che vedrà insieme l’Archibaldi Ensemble e il Gruppo ritmico corale Chorus in una serata per ricordare il musicista Lorenzo Sartori, scomparso l’anno scorso.

Per le due formazioni, di cui Sartori è stato colonna portante, sarà l’occasione di ripercorrere il viaggio insieme al compagno ed amico, con due momenti musicali ben distinti che recupereranno le atmosfere nate sotto l’egida delle note di Lorenzo, una parte strumentale ad onore degli Archibaldi ed una parte cantata da Chorus.

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto ad una raccolta fondi a favore dell’Associazione di volontariato Le.Viss (Leucemia Vissuta) Onlus di Lavagno, da diversi anni impegnata nel territorio al fianco di malati e delle loro famiglie nel duro cammino della malattia e attiva nella sensibilizzazione nelle scuole sull’importanza del midollo osseo.

Informazioni e contatti

Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Verona. È consigliata la prenotazione del posto scrivendo a: eventi@chorus.verona.it. L’evento è organizzato nel rispetto della normativa sanitaria vigente. Ulteriori informazioni, sono reperibili sul sito www.chorus.verona.it oppure scrivendo a eventi@chorus.verona.it.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessore ai Servizi sociali Maria Daniela Maellare. Presenti il presidente del Gruppo ritmico corale Luca Fiorio, il maestro Carlo Bennati, Alessandro De Marco per Archibaldi Ensemble e la presidente dell’associazione Le.Viss Gabriella Bazzoni: «È sempre bello quando arte, cultura e spettacolo confluiscono nel sociale – ha detto l’assessore Maellar e-. Come sottolineato dagli organizzatori, quella che andrà in scena al Camploy non sarà una commemorazione ma una serata dove la musica sarà protagonista insieme ai valori di cui Lorenzo Sartori è stato portatore. Le nostre associazioni di volontariato fanno un lavoro straordinario ed encomiabile, ben vengano iniziative come queste che ne sostengono l’opera».