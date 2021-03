"Suoni in rivolta", nuovo evento di Teatro Onlife con Fondazione Aida

Una sfida all’ultima nota per avvicinare i bambini al variegato mondo della musica. Si può suonare con la pancia? O con i piedi? Fondazione Aida il 28 marzo presenterà "Suoni in rivolta": una sfida all’ultima nota per introdurre i bambini nel variegato mondo del suono (tre repliche di 30 minuti ciascuna dalle 11.30 alle 19). Si tratta di una nuova proposta a vocazione musicale a cura di Alice Canovi, giovane attrice e musicista oltre che cantante lirica.

Suoni in rivolta è un evento online per bambini della rassegna Teatro Onlife durante il quale si utilizzerà non solo la voce ma anche le varie risonanze del proprio corpo e gli strumenti musicali. I bambini dai 4 ai 10 anni avranno un ruolo attivo nella ricerca dei vari suoni, così da scoprire assieme assonanze e dissonanze, rendendo il loro orecchio più vigile e consapevole della meraviglia sonora che ci circonda.

In Suoni e rivolta la Maga Stornella, talmente ossessionata dalla musica è disposta a tutto pur di diventare la migliore musicista sul pianeta! Ecco perché lei e il suo fedele aiutante Wolfgango (bis bisbis nipote del famoso Mozart) hanno progettato una pozione infallibile per produrre il suono perfetto. Qualcosa però va storto e tutti i suoni del mondo si ribellano, rendendo Wolfgango sordo e muto. Sarà compito di Maga Stornella assieme all’aiuto prezioso dei bambini, riuscire a convincere i suoni a tornare ad abitare il corpo e le orecchie del povero Wolfgango, più armoniosi che mai!

Web: https://www.fondazioneaida.it/evento/suoni-in-rivolta/.