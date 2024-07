"Sugar A Qualcuno Piace… Caldo! Il Musical" al Chiostro di Santa Maria in Organo

Chicago, 1929: criminalità e musica jazz. L'America del proibizionismo è la protagonista di "SUGAR A Qualcuno Piace… Caldo! Il Musical", il nuovo spettacolo proposto dalla compagnia Cmt Musical Theatre Company, diretta oggi da Maria Benali, che andrà in scena fino al 14 luglio alle ore 21.15 presso il Chiostro di Santa Maria in Organo (Piazza Isolo, Verona) con la regia di Riccardo Maschi.

Si tratta di un adattamento del celebre film “A Qualcuno Piace Caldo” del regista Billy Wilder (1959) e di “Some Like it Hot”, commedia musicale di Broadway (2022).

La vicenda è ispirata a una storia vera e drammatica (“Strage di San Valentino”) che viene tuttavia rielaborata in chiave comica. Joe e Jerry, due musicisti squattrinati e senza lavoro, si ritrovano involontariamente ad assistere a una sparatoria; per questo sono costretti a fuggire dalla gang del killer Ghette che non vuole lasciarsi scappare due testimoni oculari. Scoprono che un'orchestra è alla ricerca di due musicisti per partire alla volta di una tournée in Florida: un sassofono e un contrabbasso, proprio i loro strumenti. Sembra la soluzione perfetta, se non fosse per il fatto che l'orchestra è composta esclusivamente da donne. Joe e Jerry, pur di sfuggire dai pericolosi criminali, decidono di assumere le sembianze di Josephine e Daphne: indossano gonne, tacchi a spillo e rossetto, ingannando così la manager e le compagne di viaggio. Di questa orchestra fa parte anche la bellissima Sugar, di cui si innamorano entrambi. Come riusciranno a corteggiarla mentre sono costretti a recitare la parte delle semplici “amiche” e senza farsi smascherare?

La sceneggiatura, che si presta in modo particolare a un adattamento teatrale, e il riferimento alla musica jazz, sfociano spontaneamente in quella che è una commedia musicale dalla struttura impeccabile.

Questa versione dello spettacolo vuole riportare in primo piano i dialoghi e le situazioni irresistibilmente comiche del film e la sensualità leggendaria del mito di Marilyn Monroe.

