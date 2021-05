Per il Villafranca Festival arrivano i Subsonica in concerto al castello scaligero

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 15/07/2021 al 15/07/2021 Orario non disponibile

I Subsonica tornano a suonare dal vivo, questa estate, e visto che ripartono a 25 anni esatti dall’inizio della loro storia, lo fanno ritornando ai groove di quel primissimo “Subsonica” dalle sonorità che sembrano riscoprirsi oggi così attuali. I Subsonica sono dunque felici di annunciare il ritorno sui palchi dal vivo con un tour estivo che attraverserà l’Italia e che li porterà a suonare il prossimo 15 luglio 2021 anche tra le magiche mura del castello scaligero a Villafranca di Verona per un imperdibile appuntamento del Villafranca Festival.

«Cari terrestri, torniamo a suonare dal vivo, questa estate. - scrivono i Subsonica sui social - Rivedremo al lavoro la nostra crew di tecnici e insieme a loro torneremo a viaggiare in tutta l’Italia. Con questo tour, infatti, toccheremo anche regioni non raggiunte nei percorsi degli ultimi anni. Si riparte insomma, e visto che si riparte a 25 anni esatti dall’inizio della nostra storia, potrebbe essere significativo ritornare un po’ ai groove di quel primissimo “Subsonica” dalle sonorità che sembrano riscoprirsi oggi così attuali. Non vediamo l’ora di rivedere i nostri strumenti su un palco, i nostri amici collaboratori e soprattutto il nostro pubblico che durante tutto questo tempo ha continuato a farci sentire la propria vicinanza».

Informazioni e contatti

I concerti si terranno all’aperto, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

Biglietti disponibili da mercoledì 26 maggio: https://www.ticketone.it/.../subsonica-estate-2021-2661759.

Web: https://www.facebook.com/Subsonica.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...