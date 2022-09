Street workout by night a Verona

Dopo le principali città italiane, l'evento STREET WORKOUT by NIGHT sbarca per la prima volta nel centro storico di Verona, organizzato dall'Associazione STRAVERONA ASD in collaborazione con STREET WORKOUT ITALIA. Si tratta di una manifestazione ludico motoria aperta un numero massimo di 100 partecipanti, con partenza e arrivo nell'ex arsenale.

Il percorso della lunghezza di circa 4 km (durata max 2h) è intervallato da 5 stazioni (incluse la finale e iniziale) individuate in alcune piazze del centro storico, in ognuna delle quali si svolgeranno format di warm up, olistici, funzionali e dance con una componente emozionale.

Tutti i partecipanti riceveranno la maglia dell'evento in omaggio e un paio di cuffie attraverso le quali riceveranno le istruzioni sull'allenamento. È un allenamento per tutti!