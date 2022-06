Al Mura Festival sui bastioni apre l'area "Street Food Gourmet" sotto le stelle di Verona

Esplodono i sapori a Mura Festival: da mercoledì 15 giugno torna la tanto attesa e richiesta area Street Food Gourmet sotto le stelle di Verona. Un viaggio alla scoperta dei migliori piatti della tradizione di strada con prodotti ricercati e di qualità in collaborazione con Cucine a Motore. La miglior selezione di piatti serviti da veri e propri ristoranti su ruote capaci di dare un tocco gourmet e di qualità al cibo di strada. Ogni settimana un menù differente e pronto a deliziare anche i palati più sopraffini.

Non mancheranno anche quest’anno le specialità abruzzesi di Abruzzo on The Road con arrosticini, formaggio fritto, pallotte cacio e ove e polpettine di melanzane. Le polpette gourmet di La Mia Polpetta che porta in tavola polpette di ogni gusto: gorgonzola e pere, melanzana e provola, pollo e speck, zucchine e asiago e molto altro. Sarà presente anche il Peach Burger con il classico hamburger e le patate fritte e Celestino Food Truck con pizza fritta, parmigiana burger e arancini di riso che ci porteranno con la mente in Sicilia. Direttamente dal Venezuela arrivano i piatti caraibici di La Reina Pepiada, rigorosamente gluten free. Specialità della casa: la yuca fritta.

L’area food, wine and drink è aperta dal martedì al venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle ore 12 fino alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 24.

Mura Festival è cultura, teatro, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro. Un’occasione per stare insieme, in sicurezza, riappropriandosi dei meravigliosi parchi all’interno delle mura cittadine, che hanno fatto sì che l’UNESCO, nel 2000, decretasse Verona come Sito Patrimonio dell’Umanità. Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19.

Il Festival animerà le aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2022. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.