Nogara Street Food

La carovana delle cucine su quattro ruote è in arrivo a Nogara con i sapori e le prelibatezze dei migliori food truck in circolazione. Il cibo di strada sarà assoluto protagonista del weekend, accompagnato da musica e intrattenimento per tutti.

Dal 22 al 25 aprile 2022, in via Sterzi (Ex campo sportivo) a Nogara.

WORKCRAFT: Ben 15 spine di Birra Artigianale Irlandese.

LATTE&MENTA: Gelato, Frappè, Granite, Caffè e Affogato al caffè.

VIAJERO: panini con Hamburger di Pastin bellunese (carne macinata fresca di manzo e maiale) accompagnata da ingredienti locali e di tutta Italia, salse homemade e pane artigianale.

TATANKA: Arrosticini, Hot Dog, Supplì Romani.

CHICKEN & CHIPS: Tutti i fritti di pollo, Ali di Pollo, Nuggets, etc; Patatine Chips e Twister, Anelli di Cipolla, Cipolla in Fiore, Olive Ascolane, Pannocchie.

GALILEO: Crostini di Baccalà mantecato & Prosecco Doc / Spritz, Frittura di Pesce, Spiedini di Pesce, Fish & Chips, Menù di pesce & Prosecco.

BM FOOD: Panini gourmet con hamburger di Fassona Piemontese.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events