Street Food Festival a San Martino Buon Albergo in piazza del Popolo dall'11 al 13 novembre 2022. Una festa per tutti i gusti! Le nostre splendide ed originali "cucine mobili" saranno presenti a San Martino Buon Albergo per colorare piazza del Popolo con i loro gustosissimi piatti dalle varie regioni italiane e internazionali.

Un’esplosione di colori e di sapori per delle giornate all’insegna del cibo di strada di qualità:

Proposte culinarie italiane

Proposte culinarie internazionali

Birre artigianali italiane e straniere

Musica live e DJ set

Ingresso gratuiti. Orari:

Venerdì: dalle 18 alle 24.

Sabato: dalle 12 alle 24.

Domenica: dalle 12 alle 24

Durante le serate ci sarà intrattenimento con musica live e dj-set.