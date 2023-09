A Bussolengo arriva lo Street Food Festival

Dal 22 al 24 settembre a Bussolengo spazio per un evento tutto da gustare: in Piazza del Grano arriva Street Food Festival, con tre giorni all’insegna del migliore street food accompagnato da ottima musica e intrattenimento. Street Food Festival inizierà venerdì 22 e sarà aperto sia a pranzo che a cena fino a domenica 24. Il pubblico potrà gustare tante prelibatezze e tutti i migliori cibi di strada, tra famosi piatti della tradizione regionale e internazionale.

L’evento è organizzato dall’Associazione Leopotter Action Etica Street presieduta da Cinzia Veneziano, con il patrocinio del Comune di Bussolengo. Gli stand presenti offriranno moltissime specialità, una formazione di Puglia in Festa preparerà le tipiche Bombette pugliesi e non mancheranno i Torcinelli, il cacio impiccato, la braceria, la pizza verace, le fritture di pesce, le tapas, gli hamburger della Louisiana, la cucina greca, gli arrosticini e molto altro. Una cucina allegra e ricca di sapori per spaziare tra specialità provenienti da paesi diversi e realtà gastronomiche regionali italiane ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

Insieme all’ottimo cibo, Street Food Festival porterà in piazza anche tanta buona musica: venerdì 22 alle 21 Rhum e chocolate ci travolgeranno al ritmo di rock & roll. Sabato 23 appuntamento con il travolgente spettacolo dei Sangue Blues, con un repertorio che spazia dai classici di Wilson Pickett, Otis Redding, Ray Charles fino al funky soul di James Brown ed Etta James. Domenica 24 spazio al divertimento sulle note di Latin Dj Labor e intrattenimento con le scuole di ballo Quieres Bailar di Villafranca e Ritmo Doble di Bussolengo.

«Avevamo annunciato - sottolinea il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi - un settembre ricco di eventi e siamo felici di ospitare nel nostro comune questa manifestazione con ottimo cibo e buona musica che durerà ben tre giorni. Sarà una bella opportunità di festa e condivisione per i bussolenghesi e per tutti quelli che verranno a trovarci nel weekend».

«Portare a Bussolengo sempre nuovi eventi - aggiunge il vicesindaco e assessore alla promozione del territorio e alle manifestazioni Massimo Girelli - ci aiuta a promuovere e far conoscere il nostro paese, richiamando visitatori e curiosi. Vi aspettiamo in Piazza del Grano per provare le specialità del cibo di strada, ascoltare la buona musica proposta dai gruppi musicali e dalle scuole di ballo locali che animeranno la manifestazione e visitare Bussolengo».

«La cucina e il cibo di strada - conclude Cinzia Veneziano - fanno parte della nostra cultura culinaria e sono molto apprezzate dal pubblico di tutte le età. Abbiamo voluto portare a Bussolengo la cucina itinerante con i più gustosi piatti di strada. La piazza sarà allestita con tavoli e panche per rendere più comoda l'esperienza culinaria con la possibilità di assaggiare le tante specialità salate e dolci e l’intrattenimento musicale sarà un’ottima cornice per le tre serate».