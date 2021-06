A Verona torna la Straverona, la corsa di tutti e per tutti

Manca pochissimo al grande ritorno della Straverona, che si correrà domenica 4 luglio dopo il lungo stop imposto dal covid. Un momento di festa che sarà vissuto in completa sicurezza, carico di tante emozioni. Prima fra tutte, la gioia nel veder ripartire il mondo del podismo amatoriale, in quella che è da sempre la corsa di tutti e per tutti.

La 38a Straverona viene presentata oggi a Palazzo Barbieri, per illustrare le conferme e le novità di questa edizione così speciale. La manifestazione podistica è organizzata da Associazione Straverona, in collaborazione con il Comune di Verona – Assessorato allo Sport e Tempo Libero. La corsa è patrocinata dagli Enti di Promozione Sportiva FIASP, OPES e UMV. Come sempre, la Straverona non ha solo la dimensione di una corsa per la città scaligera. È un’occasione di incontro che promuove l’attività sportiva all’aria aperta, la cultura, la socialità e anche la solidarietà.

IL FORMAT

I partecipanti alla Straverona potranno correre o camminare a passo libero, scegliendo uno dei due percorsi che li porteranno alla scoperta della città scaligera. Per la prima volta nella sua storia, i pettorali della Straverona sono contingentati: la corsa apre infatti a un massimo di 5.000 partecipanti complessivi. In questo modo, si potrà garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie in questa fase di ripresa. La corsa partirà dai Portoni della Bra, con i podisti suddivisi in batterie composte da massimo 500 persone – con una partenza ogni dieci minuti.

La prima partenza è prevista per le 7.30, proseguendo fino alle ore 9. Il via della Straverona, anche se con numeri ridotti, sarà molto scenografico grazie alla presenza del Gruppo Sportivo dell’85° RAV Verona e all’esibizione della Fanfara dell’11° reggimento bersaglieri di Orcenico, che accompagneranno i podisti colorando di festa e patriottismo il momento della partenza.

I partecipanti saranno chiamati a indossare la mascherina per i primi 500 mt del percorso scelto e dovranno poi indossarla nuovamente anche una volta tagliato il traguardo. I ristori lungo il percorso, grazie al supporto fondamentale dei volontari, saranno organizzati con snack monodose confezionati.

I PERCORSI

I percorsi quest’anno saranno due, uno da 5 km e l’altro da 12 km. Entrambi si svilupperanno tra le vie del centro cittadino, promettendo uno spettacolo unico e suggestivo a tutti i partecipanti. Entrambi partiranno da Piazza Bra e percorreranno insieme Corso Porta Nuova, costeggiando i Bastioni fino a Porta Palio, proseguendo in direzione di Castelvecchio.

I due percorsi continueranno insieme solcando le Regaste di San Zeno, attraversando Ponte Risorgimento e imboccando il lungadige Cangrande. Passato l’Arsenale e lo splendido ponte di Castelvecchio, il tratto in comune dei due percorsi porterà i podisti a Porta Borsari, lungo Corso Cavour. Qui il percorso più breve da 5 km si addentra nel centro storico di Verona, attraversando via Mazzini, la Chiesa di San Nicolò e terminando dietro l’Anfiteatro, per poi giungere all’arrivo in Piazza Bra.

Il percorso più lungo da 12 km attraversa invece Ponte della Vittoria, puntando verso la Chiesa di San Giorgio in Braida. Costeggiando l’Adige, i podisti arriveranno al ponte più antico della città scaligera, l’unico rimasto di epoca romana: Ponte Pietra. Da qui il percorso entra alla scoperta della Città Antica, passando davanti alla Basilica di Santa Anastasia ed entrando poi nella zona di Veronetta - il primissimo nucleo abitativo di Verona. Dopo aver ammirato la chiesa di San Giovanni in Valle e quella di San Zeno in Monte, i podisti potranno godere di un panorama mozzafiato sulla città da via Scala Santa.

Costeggiando il muraglione di cinta, il percorso ritornerà verso il centro passando per Porta Vescovo, Ponte delle Navi e la chiesa di San Fermo Maggiore. Da qui, i partecipanti si dirigeranno verso l’arrivo entrando nel quartiere Filippini. Anche l’arrivo del percorso da 12 km sarà in Piazza Bra, all’ombra dell’ala dell’Arena.

CHARITY PROGRAM

Come ogni anno, in occasione della corsa, Associazione Straverona riporta per le strade della città un importante programma di solidarietà. Grazie alla propria iscrizione, ogni partecipante contribuirà al charity program, a cui è destinato parte del ricavato.

I partner di questa 38a edizione sono due realtà di eccellenza veronese: Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus e Fondazione Europea per la DBA Onlus.

La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa in Italia, dove colpisce circa 7.000 persone. La fibrosi cistica interessa molti organi, alterandone le secrezioni e contribuendo al loro deterioramento: a subire il maggiore danno sono i bronchi e i polmoni. Nel nostro Paese esiste un portatore sano FC ogni 30 persone, generalmente inconsapevole di esserlo, in grado quindi di generare un figlio malato. In Italia nascono mediamente 4 neonati malati di fibrosi cistica ogni settimana.

La Ricerca ha fatto significativi passi avanti, ma c’è molta strada ancora da fare per realizzare la mission di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - “Una Cura per tutti”. Una strada che anche Associazione Straverona vuole percorrere al fianco di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

La Fondazione Europea per la DBA Onlus, con sede a Verona, oltre a sostenere la ricerca scientifica, si occupa di dare sostegno psicologico, di informazione e di formazione ai pazienti e le loro famiglie con malattie rare. Ad oggi è l’unica associazione italiana che si occupa di Anemia Diamond Blackfan, una rara insufficienza midollare caratterizzata da grave anemia presente sin dai primi mesi di vita, spesso associata a malformazioni congenite. In Italia l’incidenza della DBA è di circa 10 casi l’anno per milione di nati: le famiglie di questi bimbi e i loro medici attualmente hanno pochi strumenti a disposizione per ottenere un quadro completo ed esaustivo su tutte le possibili cause genetiche e sulle terapie più idonee.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni alla Straverona si stanno svolgendo principalmente online attraverso il sito www.straverona.it.

Nel mese di giugno sono stati attivati anche dei punti di iscrizione in tutta la provincia. Dal 26 giugno, inoltre, ha aperto anche la tradizionale casetta in Piazza Bra.

È importante ricordare che, oltre al numero chiuso di 5.000 partecipanti, le iscrizioni alla Straverona quest’anno chiuderanno il giorno prima della corsa, sabato 3 luglio. Domenica, prima della partenza, non sarà possibile iscriversi, per scongiurare il rischio di code e assembramenti.

La quota di quest’anno è unica e tutti gli iscritti riceveranno la maglia tecnica Straverona e la sacca ristoro, con dentro tanti omaggi dei partner che sostengono l’evento. Sono previste, come di consueto, delle agevolazioni per i gruppi podistici.

VILLAGGIO GARA E INIZIATIVE

Il villaggio gara in Piazza Bra aprirà le porte già sabato 3 luglio, dalle 10 alle 19.

Sempre nella giornata di sabato, ci sarà l’appuntamento con la Passeggiata Culturale organizzata da Fondazione Verona Minor Hierusalem, che quest’anno avrà il titolo “Rinascere dal Cielo. Tra le note di Mozart e una nave di Santi”.

I partecipanti, suddivisi in gruppi di dieci persone, potranno visitare alcune delle chiese lungo il percorso e saranno accolti dai volontari, in una passeggiata storica spirituale che li porterà a conoscere una Verona diversa e suggestiva.

Il villaggio gara riaprirà poi anche domenica 4 luglio, dalle 8 alle 17.

Inoltre, da venerdì 2 luglio per tutto il weekend della Straverona, i partecipanti potranno accedere gratuitamente a musei e monumenti comunali più noti della città scaligera, semplicemente esibendo il proprio pettorale.

