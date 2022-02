Al Teatro Stimate lo spettacolo per famiglie "Storie incartate per principesse ribelli"

La Bella Addormentata nel Bosco e Biancaneve stanno ancora dormendo: il Principe che le doveva svegliare con un bacio ha fatto perdere le sue tracce e non si trova più. Ma le nostre due Principesse possono ben destarsi da sole, e possono pure andare alla ricerca del Principe perduto liberandolo dal Drago cattivo che lo tiene prigioniero. Molto possono fare le nostre Principesse Ribelli per cambiare il corso delle loro storie e della storia!

Scenografie in collaborazione con TODO Talent Cardboard

Appuntamento domenica 27 marzo alle ore 16.30 al Teatro Stimate

Età: dai 4 anni ai 10 anni

Biglietti:

6 euro ridotto 3/12 anni

7 euro intero

Gratuito fino a tre anni non ancora compiuti

6,50 euro convenzionati

6 euro convenzionati CartaPiù e Multipiù Feltrinelli

Informazioni e contatti

Le persone che hanno 12 anni compiuti dovranno esibire il Green Pass corredato da un documento di identità valido, in ottemperanza alle disposizioni governative previste per i luoghi della cultura in Italia (D.L. 23 luglio 2021).

Per maggiori informazioni: https://www.fondazioneaida.it/rassegna/famiglie-a-teatro-2021-2022-spettacoli-teatro-ragazzi-verona/.