A Forte Gisella, annullato lo spettacolo Cipì. Al suo posto Storie incartate per principesse ribelli

Cos’hanno in comune Biancaneve e la Bella Addormentata? Sono state tutte salvate da un principe. E se invece avessero preferito una sorte diversa? "Storie incartate per principesse ribelli", spettacolo per bambini e bambine sul tema della parità di genere e dell’inclusione, sostituisce Cipì. Lo spettacolo è stato annullato per consentire allo staff coinvolto di concludere il periodo di isolamento assegnato, causa Covid.

"Storie incartate per principesse ribelli" è una produzione di Fondazione Aida e Todo Talent Cardboard e sarà presentato a Forte Gisella il 14 luglio alle 21. Lo spettacolo è stato scritto e diretto da Pino Costalunga, con Elisa Lombardi. «La nostra proposta - spiega Costalunga - affronta il tema antico e attualissimo della parità di genere, cercando di suggerire al pubblico dei bambini e delle bambine l’importanza di non avere pregiudizi. Li inviterà a perseguire con fermezza l’affermarsi pieno dell’uguaglianza tra maschio e femmina per poter superare i tanti stereotipi legati al genere».

Nella storia arriva l’Aggiustafiabe, che ha il potere non solo di aggiustare le fiabe perdute, ma ha pure gli attrezzi per modificarle. Ed è così che le Principesse delle Fiabe diventano davvero delle "terribili ragazze ribelli" che hanno voglia di prendere in mano la loro vita per guidarla e plasmarla in prima persona, senza starsene là ad aspettare, magari addormentate, il Principe di turno che le possa svegliare, come è stato insegnato loro da una tradizione antica di stampo paternalista e maschilista. Perché ogni Principessa ha il diritto di guidare il proprio futuro come e dove più le piace.

Le scenografie sono state ideate da Stefano Zullo ispirandosi ai giocattoli di Todo Talent Cardboard, realtà veronese specializzata nella costruzioni di innovativi giochi in cartone realizzati con il coinvolgimento di persone con disabilità favorendo così un processo di inclusione professionale.

Prezzo dei biglietti: gratis per bimbi fino a 3 anni; 4 euro per bimbi da 3 a 12 anni; 6 euro per chi ha più di 12 anni.