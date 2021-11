Storie di donne. Maracuja incontra l'autrice Simonetta Corrado

Nella settimana del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l'Associazione Maracuja organizza la presentazione di un libro, o meglio, di quattro libri di una medesima autrice, Simonetta Corrado, scrittrice e copywriter brindisina, veronese di adozione. Quattro libri che raccontano di donne; di libertà e riscatto; di fragilità e coraggio. A moderare l'incontro sarà Francesca Sorvillo, communication specialist e speaker, nel corso dell’evento verranno interpretati alcuni brani tratti dai libri dalle attrici e insegnanti di recitazione Consuelo Trematore e Laura Murari.

L'ASSOCIAZIONE: Maracuja nasce per promuovere il benessere della persona; diffondere una cultura di pace, nonviolenza, solidarietà e legalità; incentivare le relazioni; contrastare ogni forma di discriminazione. Maracuja vuole essere il frutto di una passione condivisa, creando uno spazio in cui i semi della passione del singolo possano diventare un frutto da condividere con la collettività. I soci fondatori provengono da esperienze diverse di lavoro e servizio: dal sociale all'istruzione, dalla psicoterapia alla cura del corpo, dall'educazione allo sport. Crediamo che la passione che, unita all'impegno e alla qualità, possa portare quel cambiamento che vogliamo vedere nella nostra comunità, a piccoli passi ben piantati per terra ma guardando lontano.

L'AUTRICE: Dopo il sorprendente esordio con DONNE PRIVATE (12 ritratti su carta), a distanza di quattro anni, Simonetta Corrado firma PRESENTE, una narrazione piena, matura, originale che per scelta dell’autrice si suddivide in una trilogia. Tale progetto si innesta nella personale relazione instaurata con lettrici e lettori, dai più affezionati ai più recenti, in un costante dialogo passo per passo, prendendosi il tempo che occorre per riflettere e assaporare ogni emozione. L’amicizia, la libertà, le disillusioni, l’illusione di separazione e l’incontro con l’altro si innestano nel tema del viaggio, nello spazio e nel tempo. La consapevolezza della fine imminente, porta la protagonista a compiere un percorso accelerato, coraggioso e allo stesso tempo inevitabile, per realizzare il “penultimo desiderio”: rivedere tre persone importanti per lei, perse di vista da un po’. Liberamente ispirato alla vita, vissuta, osservata, immaginata, PRESENTE evoca quella forza segreta e incoercibile nutrita dalle nostre stesse fragilità. Il volume conclusivo della trilogia è appena uscito.