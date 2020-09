Vanessa Scalera sul palco del Teatro Romano in "La storia di Re Lear"

Il Festival Shakespeariano, nucleo centrale dell’Estate Teatrale Veronese, rassegna organizzata dal Comune di Verona, entra nel vivo e propone un tris d’assi. Tre date, una dietro l’altra, che porteranno sul palcoscenico del Teatro Romano Vanessa Scalera, Chiara Francini e Sergio Rubini.

Il primo spettacolo domani, martedì 15 settembre. Melania Mazzucco, autrice dotata di una straordinaria capacità di esplorare la storia, affida a Vanessa Scalera, la celebre “Imma Tataranni” televisiva, la sua versione della “Storia di re Lear”. Una ricerca lungo le radici di quella vicenda, risalente agli anni in cui Romolo tracciò con l’aratro il solco sul colle Palatino per fondare Roma, fino al momento in cui William Shakespeare la rielaborò per comporre il capolavoro che conosciamo. Melania G. Mazzucco è autrice di numerosi libri, tradotti in 27 Paesi, fra cui Vita (Premio Strega, Super ET 2014), Un giorno perfetto (Super ET 2017), da cui Ferzan Ozpetek ha tratto l'omonimo film, La lunga attesa dell'angelo (2008, Premio Bagutta) dedicato a Tintoretto, pittore su cui ha, poi, scritto la monumentale biografia Jacomo Tintoretto & i suoi figli. Storia di una famiglia veneziana (2009, Premio Comisso) e il docufilm Tintoretto. Un ribelle a Venezia (2019), da lei ideato e scritto per Sky Arte, distribuito in tutto il mondo. Con L’architettrice, uscito a novembre del 2019 nei Supercoralli, Melania Mazzucco è tornata al romanzo storico, alla passione per l’arte e i suoi interpreti, regalandoci lo straordinario ritratto di Plautilla Bricci, la prima architettrice della storia moderna.

“La storia di Re Lear”, in prima nazionale al festival, è interpretata da Vanessa Scalera, attrice con un solido background teatrale, interprete cinematografica per grandi registi come Marco Bellocchio, Michele Placido, Nanni Moretti, Marco Tullio Giordana, divenuta celebre come protagonista del fenomeno televisivo Imma Tataranni Sostituto Procuratore, andato in scena a settembre 2019 su Rai Uno.

