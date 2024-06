Domenica 16 Giugno 2024 - Storia, Natura e Mindfulness sul Baldo. Una splendida escursione nel cuore del Monte Baldo tra STORIA, NATURA e CURIOSITA' montane raccontate da Sebastiano - @mountains_seba Guida Ambientale Escursionistica - dove attraverseremo luoghi selvaggi e incontaminati, dove la natura e regina e l'uomo si adatta alle sue forme.

Praticheremo una sessione di MINDFULNESS per riconnettere corpo e mente e faremo una vera e propria TERAPIA FORESTALE con Claudia - @claudia.psicotrek Psicologa, Mindfluness e Bagni di Foresta - come non l'avete mai provato finora! Da non mancare!

L'escursione è adatta a tutti quelli che vogliono provare un'esperienza vera e propria in natura, diversa da quella della solita escursione standard.

COSTO: 40 euro

RITROVO: Osservatorio Astronomico di Novezzina, ore 9

LUNGHEZZA: 13.5 km

DIFFICOLTA': facile

DISLIVELLO: + 300 m - 200 m

DURATA: 5/6 ore

CONSIGLIATO PRANZO AL SACCO

- PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA -

Per info e dettagli: tel. 3403211539 - 3478832796. Le guide si riservano di annullare o modificare l'evento in base al meteo.