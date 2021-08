Al Mura Festival di Verona per la rassegna Gin'n'Jazz gli Stereonoon in concerto

In occasione della seconda edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco, ogni mercoledì sera dalle ore 20, la rassegna Gin’n’Jazz, l’appuntamento che farà immergere il pubblico presente in un’atmosfera unica sulle note del jazz, accompagnata da degustazioni di Gin Tonic Premium, rigorosamente selezionati.

Questo mercoledì 18 agosto, ospiti gli Stereonoon, un collettivo musicale formato da Anna Polinari alla voce, Max Tozzi al basso, Riccardo Barba alla tastiera e Giacomo Ganzerli alla batteria. “Stereonoon is nu soul & nu jazz” raccontano, e mixa perfettamente tra loro Funk, Modern jazz, R&B e Soul. Stereonoon nasce dalla voce veronese di Anna Polinari e da Max Tozzi fondatore della band Cinemavolta e il 26 marzo 2021 pubblica il suo primo EP “Yeah. And Stuff” con alcuni musicisti internazionali quali Mark Lettieri (Snarky Puppy), Matteo Pontegavelli and Francesco Dondi.

Il collettivo musicale accompagnerà il pubblico presente nella degustazione di ricette a base di Gin Tonic Premium del liquorificio bolognese Virus abbinato a toniche aromatizzate Fever Tree.

Informazioni e contatti

Mura Festival è un progetto promosso dal Comune di Verona - Assessorato Unesco - e realizzato da STUDIOVENTISETTE. Doc Servizi Verona è uno dei partner principali della manifestazione che vede la partecipazione più di 50 enti e associazioni del territorio veronese con più di 689 appuntamenti per 168 giorni di attività.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 24.

