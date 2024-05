Star Shop My World arriva a La Grande Mela, il regno dello shopping a due passi dalla città dell’amore

A pochi passi da Verona arriva un nuovo Star Shop My World, lo spazio dedicato agli appassionati di fumetti che va incontro a tutti i generi: dai grandi classici, ai manga, fino ai comics, oltre a una selezione di gadget, figure, Funko, merchandising e di tutto ciò che ruota intorno a questo settore e che coinvolge un pubblico vastissimo in cui si riconoscono giovani e non solo.

Domenica 2 giugno alle ore 16 si inaugura ufficialmente la nuova libreria del fumetto, con Emanuela Pacotto che, seguita da oltre 100.000 follower sui social network tra Facebook, Instagram e Youtube, è la protagonista del doppiaggio italiano e dà voce ad alcuni dei personaggi più amati di cartoni animati e anime giapponesi. Tra i più famosi, Bulma di Dragonball, Nami di One Piece, Jessie dei Pokemon, Sakura di Naruto, Twilight di My Little Pony e Barbie.

Una giornata di festa in cui tutti i fan sono invitati a venire in cosplay, indossando i panni dei propri beniamini! Sono chiaramente graditi anche i semplici curiosi che vogliano visitare il negozio. Per assicurarsi il firmacopie e la partecipazione all’incontro con Emanuela Pacotto, basterà procedere con l’acquisto di un prodotto presso il punto vendita il 02/06. Contestualmente all’acquisto sarà rilasciato un pass su cui far realizzare la firma con dedica e il numerino saltacoda per partecipare al Meet&Greet.

Star Shop My World La Grande Mela si trova presso il Centro Commerciale La Grande Mela Entrata 4 – Livello 2 in Via Trentino, 1, 37060 Sona (VR).

L’azienda, Star Shop Distribuzione S.r.l: Cultura, ricerca, innovazione, dinamismo e qualità: queste le caratteristiche essenziali di Star Shop Distribuzione S.r.l., leader nella diffusione di fumetti e gadget in Italia, capace di interpretare l’evoluzione dei processi del mercato e governare con successo una continua espansione. Nata nel 1992, recentemente acquisita dal Gruppo Mondadori, Star Shop commercializza fumetti di tutte le case editrici italiane e la gadgettistica collegata nelle librerie specializzate su tutto il territorio nazionale. Non solo: affiancando alla distribuzione il ruolo di retailer, ha promosso e sostenuto l’apertura di tante fumetterie e continua a cooperare per la crescita di nuove realtà. Questa costante ed entusiasta attività ha posto l’azienda tra i fautori della straordinaria crescita della cultura del fumetto in Italia negli ultimi 30 anni. A oggi, il “mondo” Star Shop vanta la rete di fumetterie più grandi in Italia che si articola in 16 punti vendita diretti, 40 punti vendita affiliati e il multistore online starshop.it che con i suoi 50.000 prodotti è il più completo catalogo di fumetti e gadgets in Italia.