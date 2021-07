"Stanze pirandelliane" in scena al Bastione di San Zeno per il Mura Festival

Torna in scena martedì 20 e mercoledì 21 luglio alle ore 21.15 nella suggestiva cornice del Bastione di San Zeno a Verona (circonvallazione Maroncelli di fronte al numero civico 2) per la rassegna Bastioni in scena del Mura Festival, uno degli spettacoli storici del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio.

Spettacolo itinerante di teatro immersivo su testi di Luigi Pirandello, pensato come site specific che ogni volta abita i luoghi che lo ospitano. La regia è dell'indimenticato Ezio Maria Caserta di cui il 27 luglio ricorre il ventiquattresimo anniversario dalla scomparsa. In scena Jana Balkan, Isabella Caserta, Roberto Vandelli, Andrea Pasetto.

Lo spettacolo è per un gruppo limitatissimo di spettatori. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a info@teatroscientifico.com. Posto unico 10 euro, persona con disabilità + accompagnatore 1 euro + 1 euro. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro Laboratorio di Verona (ex arsenale). Durante la serata saranno rispettate le regole anticovid.

Nel frattempo proseguono le repliche di Clitennestra in tournée (Emilia, Lombardia, Trentino, Sicilia e Veneto). Luglio poi ci riserverà anche un nuovo debutto e un Festival internazionale che ospiteremo al Teatro Laboratorio il 24 e 25. A breve tutti i dettagli!

Info: 045/8031321 - 3466319280 - info@teatroscientifico.com - www.teatroscientifico.com.

