"Fakeminnismo", Daniele Frabbri al Mura Festival per una nuova serata di Stand Up Comedy

Secondo appuntamento con la Stand Up Comedy che calca il palco dell’Orecchione, alla seconda edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco. Ad inaugurare il mese di luglio, giovedì alle ore 21, nel teatro dell’Orecchione (Circonvallazione Maroncelli fronte al civico 2) il protagonista della rassegna “Mura da Ridere” è Daniele Fabbri con il suo spettacolo “Fakeminismo”, uno spettacolo satirico che parla di donne, viste da un uomo che vuole cambiare il suo modo di parlare delle donne.

«Ho 36 anni, sono single, maschio eterosessuale ma non per colpa mia.» racconta Daniele Fabbri, classe ’82, autore di diversi programmi radiofonici e televisivi come Rai, RadioRai e ComedyCentral, con all’attivo 25 spettacoli teatrali da lui scritti. «Ho ricevuto una educazione cattolica, e questo mi ha insegnato che i miei impulsi sessuali sono sbagliati e pericolosi. Ma sono anche figlio del patriarcato, e questo mi ha insegnato che se non metto il mio pene al primo posto, sono un fallito. In tutta questa confusione, un giorno ho incontrato il Femminismo che mi ha spiegato che sbagliano entrambi. Mi sembri interessante Femminismo, ti sto ascoltando. Ma ogni tanto, se ti piaccio, scopiamo?»

Daniele Fabbri dimostra appunto come si possa parlare di argomenti seri e riderne anche, senza sminuirli, ma al contrario riconoscendone la loro importanza attraverso la condivisione con gli altri. L’evento in collaborazione con The Comedy Club è su prenotazione; i biglietti sono acquistabili anche in loco.

Questo giovedì l’appuntamento è doppio: infatti al Bastione di San Bernardino alle ore 21 ci sarà il format Storytellers con ospiti della serata i Da Quagga, una band veronese che riesce a mixare il funk e il rock al rap. La particolarità del loro nome, che deriva da un animale ormai estinto, metà zebra e metà cavallo, è un chiaro richiamo ai differenti stili in cui si rispecchiano e che riescono a fondersi tra loro, in favore di uno stile unico e coinvolgente. A condurre la serata il giornalista Francesco Bommartini.

Informazioni e contatti

Mura Festival è un progetto promosso dal Comune di Verona - Assessorato Unesco - e realizzato da STUDIOVENTISETTE. Doc Servizi Verona è uno dei partner principali della manifestazione che vede la partecipazione più di 50 enti e associazioni del territorio veronese con più di 689 appuntamenti per 168 giorni di attività.

Mura Festival è cultura, teatro, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro. Un’occasione per ripartire insieme, in sicurezza, riappropriandosi dei meravigliosi parchi all’interno delle mura cittadine, che hanno fatto sì che l’UNESCO, nel 2000, decretasse Verona come Sito Patrimonio dell’Umanità.

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 24. Nelle giornate di sabato e domenica, Mura Festival accoglierà l’artigianato creativo e le produzioni handmade all’interno del Gipsy Market aperto al pubblico dalle ore 10.

