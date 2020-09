Stand Up Comedy a Verona: una serata di cabaret sui bastioni al Mura Festival

Un’occasione unica, quella di essere il vero protagonista del Palco di Mura Festival che, ogni lunedì, si trasforma in una Stand Up Comedy per una serata ricca di ilarità. Dai più o ai meno esperti, il microfono, sul palco al Parco delle Mura, è aperto a tutti i comici che avranno voglia di mettersi alla prova con un vero e proprio pubblico.

Capo comico l’attore e regista Cristian Calabrese che guiderà tutti i partecipanti presenti in una vera e propria “battle” tra comici. Una sfida che saprà intrattenere il pubblico della manifestazione tra divertimento e risate.

Tutti i lunedì sera, Mura Festival, si trasforma in uno show di Stand Up Comedy che offre l’occasione a tutti gli aspiranti di esibirsi sul palco.

Informazioni e contatti

Mura Festival, è l’evento che fino al 31 ottobre anima il Parco delle Mura al Bastione di San Bernardino con un fitto calendario di appuntamenti, consultabile online al link: bit.ly/murafestival-2020. L’ area food and drink è aperta dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 24.00. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica l’area gipsy market sarà aperta al pubblico con gli stessi orari del food.

Per gli interessati a partecipare come comici, per questo lunedì e per i prossimi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: alessandro.formenti@docservizi.it