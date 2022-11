Evento speciale Stage4Ukraine: "Le Troiane" al Teatro Fucina Machiavelli

10 euro intero, 8 euro ridotto (under 30 e over 70) e 5 euro under 18

Prezzo 10 euro intero, 8 euro ridotto (under 30 e over 70) e 5 euro under 18

Lunedì 5 dicembre alle 21 appuntamento speciale nel Teatro Fucina Machiavelli con "Le Troiane" di Euripide raccontate attraverso lo sguardo e il vissuto degli attori ucraini rifugiati a Verona grazie al progetto Stage4Ukraine, che permette agli allievi dell’Accademia Karpenko di Kiev, specializzata in arti dello spettacolo, di proseguire i loro percorsi di studio in Italia.

Con la regia e l’adattamento di Matteo Spiazzi, lo spettacolo racconta la storia dell’allestimento dello spettacolo di Euripide, che narra delle donne troiane esuli dalla città in fiamme in attesa di essere assegnate come schiave ai condottieri Achei. Le scene della tragedia classica si alternano alla vita contemporanea dei ragazzi alle loro tragedie personali, i loro dubbi, la mancanza di percezione di un futuro troncato dalla guerra. Risuona più volte la domanda “perché non torni?”, un macigno nelle loro coscienze. I cori euripidei si intrecciano con le antiche canzoni popolari ucraine, creando un eco lontano alle vicende odierne.

Tutto il ricavato dei biglietti, 10 euro intero 8 euro ridotto (under 30 e over 70) e 5 euro under 18, sarà destinato al supporto del progetto Stage4Ukraine.

Web: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/le-troiane/