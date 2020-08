Stage d'improvvisazione teatrale a Verona

Sabato 29 agosto presso l'Opificio dei Sensi di Montorio, si terrà uno stage di cinque ore condotto da Alessandro Zanetti della Compagnia Nazionale di Improvvisazione che, coadiuvato da Giulia Guandalini sempre di CNI, vi aprirà le porte sul fantastico mondo dell'improvvisazione teatrale! Cinque ore di formazione per mettersi in gioco, creare, stupirsi, divertirsi giocando insieme utilizzando le tecniche della nobile arte dell'improvvisazione!

Informazioni e contatti

Il costo dello stage è di 50 euro, comprensivi del biglietto omaggio per la Jam Session di Improvvisazione Teatrale- Cat. Prof - delle 21 sempre in Opificio. Info e prenotazioni: 349.6363763 (Alessandro) / verona@cnimprovvisazione.it.

Qui il programma completo:

L'improvvisazione teatrale è un'arte di gruppo, dove il singolo sviluppa estro e immaginazione, impara ad interagire con gli altri per arrivare all'obiettivo comune: la creazione di uno spettacolo direttamente in scena. Durante lo stage ci si riappropria della spontaneità dei gesti e delle parole. si riscopre la fantasia e si impara ad affidarsi al proprio intuito e ai propri istinti, senza giudicare o essere giudicati. L'improvvisazione teatrale è un meraviglioso strumento per migliorare il potenziale creativo individuale, la capacità di ascolto, la consapevolezza, la capacità di problem solving e la disponibilità verso l'altro e gli altri, le dinamiche collettive, la flessibilità ed adattabilità alle situazioni, la spontaneità e la fiducia. Per tutti coloro che hanno voglia di fare teatro divertendosi e divertendo, di sviluppare le proprie capacità creative per se stessi e per il gruppo, di avvicinarsi a un’arte meravigliosa e regalare al pubblico non solo l’opera d’arte ma anche il suo processo creativo. Struttura dello stage: a) esercizi di riscaldamento e di attenzione collettivi b) esercizi di tecnica individuale c) improvvisazione a due e a piccoli gruppi d) studio delle strutture dell'improvvisazione.

Numero massimo partecipanti: 20 (non è necessaria esperienza teatrale precedente) Età: dai 18 in poi. Abbigliamento: comodo (tuta e scarpe da ginnastica).

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 (possibilità di pranzare presso la struttura). Maggiori info alla nostra pagina Facebook Match di Improvvisazione Teatrale Verona.