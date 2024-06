Sport in Piazza a Castelnuovo del Garda

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, agli impianti sportivi di Castelnuovo del Garda, torna Sport in Piazza, l’attesa manifestazione per grandi e piccini dedicata alla promozione delle varie discipline sportive. Confermato il collaudato programma di gare e tornei degli sport più diversi: basket, volley, tamburello, calcio e ginnastica ritmica, a cui si aggiungono dimostrazioni di pole dance, bocce cornhole, static bike e agility dog. Non mancano proposte originali, come gli Highland Games, giochi di antica origine tipici della cultura celtica e scozzese che raccolgono varie discipline. Completano l’offerta ricchi stand enogastronomici e serate musicali.

Organizzata dall’associazione Sport in Piazza in collaborazione con l'Amministrazione comunale, la tre giorni coinvolge numerosi volontari, associazioni e gruppi sportivi. «La manifestazione nasce dall’idea di un gruppo di amici motivati dal desiderio di far conoscere Io sport nella sua forma di spettacolo e disciplina – spiega il presidente dell’associazione Domenico Salvetti −. L’edizione di quest’anno propone diverse novità, per una tre giorni di sicuro divertimento».

Sport in Piazza si apre venerdì 7 giugno alle 19 con un appuntamento di agility dog, dedicato agli amici a quattro zampe, e il torneo di qualificazione di cornhole, gioco di grande successo oltreoceano al debutto assoluto a Sport in Piazza. La serata è dedicata alla discomusic anni ’80 e ’90 con il dj Angelo Facchetti. Gli stand enogastronomici saranno in funzione a partire dalle 18.

Sabato 8 si comincia alle 10 con “Strongman Trigarda 2024”, spettacolari dimostrazioni di forza di poderosi atleti, mentre al palazzetto possiamo seguire le evoluzioni delle atlete di ginnastica ritmica. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, spazio a tamburello, basket e tornei di cornhole, mentre dalle 17 si potrà sperimentare la static bike e quindi assistere alle esibizioni di pole dance e di ginnastica ritmica. L’appuntamento musicale è per le 21.30 con Funky Town Live, tributo italiano alla Soul Music. Stand aperti sin dal mattino, a partire dalle 11.

Domenica 9 giugno, alle 10, spazio alle gare di tamburello, volley, calcio e bocce cornehole. Alle 17 l’occasione per assistere alle Higland Games con una gara tra le palestre del Basso lago. Musica a partire dalle 20 con Hard Rock & Celtic Music. Anche domenica gli stand saranno aperti dalle 11.