A Verona torna Sport Expo

Dal 31 maggio al 2 giugno si svolge Sport Expo 2022 presso lo Stadio Bentegodi e anche negli impianti sportivi delle zone limitrofee: Antistadio Guido Tavellin, Palazzina Masprone, Tensostruttura AGSM Forum, Stadio Olivieri e BMX Olympic Arena.

Il format che permette di provare più di 50 discipline sportive, tutte a misura di bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Tanti sono gli sport che ogni anno sono presenti a Sport Expo, dai più tradizionali come la pallavolo, il calcio, il basket, il rugby, il tennis, il tiro con l’arco, il football americano, il ciclismo, la scherma, l’atletica leggera e il tamburello a quelli meno comuni come la canoa kayak, il kite, la danza sportiva, l’arrampicata sportiva, l’hockey su prato, il Kendo, attività subacquee, windsurf, pesca sportiva solo per citarne alcuni. Le squadre del veronese e non solo si ritrovano per un appuntamento fisso.

All’interno dei tre giorni, infatti, vengono organizzati tornei, dimostrazioni, prove, partite, gare per trasmettere quello che è lo sport ai ragazzi. La proposta studiata per l’occasione è ancora più ricca. Scoprire tanti, tantissimi sport e imparare le basi per uno stile di vita più sano, ma non solo. L’obiettivo di questa quindicesima edizione è tornare a respirare la normalità anche nel mondo dello sport amatoriale.

I luoghi coinvolti

Stadio Bentegodi Piazzale Olimpia 2, Verona

Antistadio Guido Tavellin

Palazzina Masprone

Tensostruttura AGSM Forum

Stadio Olivieri

BMX Olympic Arena

Gli orari

Dal 31 maggio al 2 giugno 2022:

martedì 31 maggio dalle 8 alle 16

mercoledì 1° giugno dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19

giovedì 2 giugno dalle 9 alle 19

Informazioni e contatti

Web: https://www.sportexpoverona.it/.