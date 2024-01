"Lo sport allena alla vita", talk in occasione dell'assemblea di Assosport

In occasione dell'assemblea generale che si terrà l'1 febbraio a Verona al Teatro Nuovo, Assosport, associazione confindustriale dei produttori di articoli sportivi organizza l'evento pubblico "Lo sport allena alla vita".

L'obiettivo è discutere, ingaggiare, informare e connettere gli appassionati del mondo sportivo e i diversi attori dello sport system, andando ad approfondire temi per evidenziare le molteplici implicazioni e ricadute che il movimento sportivo genera e a spingere la popolazione ad essere più attiva.

Speakers d’eccezione si alterneranno sul palco per esplorare gli impatti e l’influenza dello sport in particolari ambiti di creazione di valore: economia, engagement, innovazione, motivazione, inclusione. Dal fenomeno "carota boys" alle Frecce Tricolori, passando per imprese e imprenditori, campioni, allenatori e "le voci narranti dello sport". Un momento che sicuramente offrirà un'ampia prospettiva sul mondo dello sport e fornirà ispirazione a tutti i partecipanti.

APERTURA DEI LAVORI

Anna Ferrino - Presidente Assosport

Fabio Pagliara - Presidente Fondazione SportCity

INTERVERRANNO IN TALKS

Antonio Dus - Private Equity Operating Partner

Massimo Bonaiuto - Live Communication Manager Lavazza Group

Max Corona - Autore e Host Podcast Storie di Brand

Pasquale Scopelliti - Ceo Sportit

Davide Cassani - Campione ciclismo

Andrea Fontana - Campione Mondiale Lamborghini Supertrofeo pro-am

Ten.Col. Massimiliano Salvatore - Comandante Frecce Tricolori

Andrea Bettini - Relazioni esterne 6in-super-abile

Sauro Corò - Campione paralimpico wheelchair hockey

Modera: Rachele Sangiuliano