A Verona lo spettacolo "Riunione di condominio"

Artes Produzioni e la compagnia Circolare O vi invitano alla prima dello spettacolo "Riunione di condominio". ll 26 Agosto 2022 alle ore 20 in Via Cappello 12, a Verona. Prenotazione obbligatoria per posti limitati: artespromail@gmail.com. Il contributo agli artisti è libero.

"Pensare non è essere d’accordo o in disaccordo: questo è votare!" - Robert Frost.

In ordine di apparizione:

Il pubblico : Condomini

Anna Fiorina Garofalo : Gioia, l’amministratrice

Laura Pazzaglia : Sandra, la maestra di yoga

Gabriele del Papa : Remo, il portiere

Jessica Azzinnari : Suor Chiara

Emanuela Morozzi : Stefania, l’innamorata

Adattamento & regia: Maria A. Listur.

Assistenti all’organizzazione & trascrizione Jessica Azzinnari Gabriele del Papa Anna Fiorina Garofalo.

Organizzazione & produzione: