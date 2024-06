Lo spettacolo "Il Gruffalò" al Forte Gisella

Un musical per tutta la famiglia tratto dal best-seller di Julia Donaldson e Axel Scheffler. Forse qualcuno del pubblico uscirà dallo spettacolo chiedendosi se esista veramente quello spaventosissimo mostro. Certo che esiste quel mostro. Ma è un mostro per ridere e giusto per dire ai bambini: usate la fantasia, l'intelligenza e anche un bosco selvaggio e frondoso potrà diventare un luogo in cui è divertente vivere, almeno per qualche tempo, almeno per il tempo dell’infanzia.

Da 3 anni

Biglietti:

In biglietteria dalle ore 20

online al link: https://shorturl.at/joqNS

Tel. 045 8001471 - ? fondazione@fondazioneaida.it

Foto ufficio stampa Fondazione Aida