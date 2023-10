In Galleria Filippini lo spettacolo "III riunione di condominio"

Artes Produzioni e Maria A. Listur art, in collaborazione con Coldiretti Verona presentano lo Spettacolo: "3° RIUNIONE DI CONDOMINIO 2023".?Concept, adattamento e regia: Maria A. Listur. Venerdì 13 ottobre alle ore 19.30, Galleria Filippini : via Macello 5a - Verona, Italia

La prenotazione è obbligatoria per i posti limitati: artespromail@gmail.com

Lo spettacolo è aperto a tutta la comunità, a contribuzione libera e responsabile.

Dopo il debutto internazionale dello scorso maggio al Chiostro della Ghiara e la presentazione a Settembre nel chiostro di Palazzo Brami a Reggio Emilia, la Compagnia Circolare O presenta a Verona la 3° Riunione di Condominio 2023, commedia performativa con il concept, l’adattamento e la regia di Maria A. Listur. "3° Riunione di Condominio 2023" si terrà venerdì 13 ottobre alle ore 19:30 in via Macello 5a, alla Galleria Filippini della Coldiretti a Verona, spazio nel centro della città, che per la sua storia e conformazione, si rivela un luogo unico per la costruzione nomade della messa in scena, caratteristica fondante di questa produzione.

La Compagnia Circolare O è nata dalla volontà di continuare il percorso artistico e produttivo da parte di allieve e allievi della Formazione Actors Internazionale Inclusiva (F.A.I.I.) nei trienni 2018-21 e 2021-2024, ideata e guidata da Maria A. Listur, a Verona con l’organizzazione di Emanuela Morozzi per Associazione Artes Produzioni, anche ora responsabile di questa presentazione.

Maria A. Listur, artista pluridisciplinare, abita in Francia e orienta sia la sua vita artistica pluridisciplinare, anche verso le formazioni di professionisti della scena nel servizio all'amplificazione del dialogo tra gli esseri umani oltre che verso il perfezionamento delle capacità e conoscenze dell'arte dell'attore/performer. Maria A. Listur è ambasciatrice artistica della Academia Better World di Paris Saclay-Unesco, vincitrice del Premio Miglior Attrice al Korea International Short Film Festival 2023, Menzione d’Onore al Tokyo International Film Awards 2023, nominata finalista al Cannes International Films Festival 2023 per Best Female Director Super Short Film e Best Super Short Film, e al Festival New Wave International Film di Busan per "de Profundis", short art film.

L’evento è confermato anche in caso di maltempo.