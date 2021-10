"Il Gruffalò" arriva a Verona

Pronti a immergervi nel bosco frondoso? In arrivo al Teatro Stimate le avventure del mostro, e dei suoi amici, più letta al mondo. Un fantastico musical per famiglie tratto dal best seller di J. Donaldson e Axel Sheffler allestita da Fondazione Aida, Teatro Stabile del Veneto e Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento per la regia di Manuel Renga, testo di Pino Costalunga.

Appuntamento il 30 e 31 ottobre 2021 con doppia replica pomeridiana dalle 15.30.

Informazioni e contatti

Web: https://www.fondazioneaida.it/evento/il-gruffalo-tour-musical-per-famiglie-2021-22/.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...