La città dei ragazzi: i giovedì al Forte Gisella

Prezzo Discover Forte Gisella: 6 euro Biglietti spettacoli: da 3 a 12 anni: 4 euro, da 12 anni in poi: 6 euro, fino a 3 anni gratuito. Pacchetto: Discover Forte Gisella e spettacolo 10 euro

Giovedì 21 luglio vi aspettiamo a Forte Gisella per partecipare ad un'enegmatica caccia al tesoro tra le gallerie di una una vera fortezza asburgica. I bambini, accompagnati da Michelangelo Cappuccilli, guida di Veronissima.com, e Gaia Carmagnani cercheranno di dare un'identità a un misterioso personaggio.

Partenza: dall’entrata principale del forte dov’è possibile acquistare il titolo di accesso, il tour dura circa un’ora. A seguire, alle ore 21, si potrà assistere allo spettacolo teatrale Suoni in rivolta, una sfida all’ultima nota per introdurre i bambini nel mondo del suono. Per maggiori informazioni sull'evento consultare il sito: https://www.fondazioneaida.it/.../discover-forte-gisella.../.