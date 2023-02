Presso FuoriBinario "Mozart e Salieri" il 26 febbraio 2023. L'irruzione del genio e della grazia, dramma breve di Aleksandr Puskin:

Francesca Veneri - Mozart

Lorenzo Bassotto - Salieri

Regia di Lorenzo Bassotto

Musica di W.A. Mozart suonata dal vivo

Quartetto Oboeinarmony

Camillo Papitto-violino

Fabrizio Baldon-oboe

Ilir Bakiu-violoncello

Sonia Zaramella-Pianoforte

«A 190 anni dalla sua pubblicazione, Mozart e Salieri, il più famoso dei Piccoli drammi di Aleksandr Puškin, risuona ancora potentemente. Una struttura apparentata con il giallo ma già dal principio con una certezza evidente che non tiene celato l’assassino. In poche pagine viene descritto un avvelenamento: quello del genio di Mozart da parte dell’invidioso Salieri. Parole cesellate in dialoghi serrati e poetici corrono verso un epilogo immaginato dal poeta russo. Un testo che ha affascinato anche Milos Forman quando lo ha eletto come riferimento per il suo “Amadeus” nel 1984, rendendo il rapporto tra i due musicisti più intricato di quanto probabilmente non fosse nella realtà.

La nostra messa in scena, quasi in forma di cortometraggio, si nutrirà delle bellissime parole di Puskin e della musica di Mozart suonata dal vivo dal quartetto Oboeinarmony, in un intreccio inscindibile e godibilissimo, in cui gioiosità e leggerezza si alterneranno alle note commoventi di un Mozart in procinto di morire. Un concerto spettacolo giocato sul dubbio e la bellezza. Il dubbio di un omicidio, dettato dall’invidia per la scoperta dell’inarrivabilità del genio. Un genio folle, quello di Mozart, che non rispetta nessun canone, nessuna convenzione, capace di produrre bellezza sotto la spinta fluente di una grazia ispiratrice ininterrotta. Salieri ne sembra a tratti sopraffatto, tanto da arrivare, dopo anni di sopportazione, a vincere la sua resistenza e a decidere di avvelenare il “rivale” Mozart. Un veleno però letterario, ci piace pensare, non un veleno reale. Il veleno che ingombra le vene dei sentimenti cupi.

È come se letterariamente Puskin avesse permesso a Salieri di liberarsi del suo demone. Il demone dell’invidia. Facendo eseguire la condanna a morte del genio, libera definitivamente, quasi con un esorcismo, l’animo di Salieri, permettendogli di riposare in pace. L’omicidio nella finzione opera come una catarsi nel mondo reale e con la potenza dell’immaginazione, del teatro e della musica, dissolve i motivi di un’inutile guerra. La messa in scena, molto semplice ed evocativa, permette alle parole e alla musica di essere apprezzate nella loro massima lucentezza. Nessun richiamo allo sfarzo del ‘700, quasi a celebrare anche così la potenza nitida e libera di orpelli esteriori, dei due protagonisti e dell’autore».