Spettacolo di burattini "Fagiolino e il rapimento della principessa Giselda"

L'Associazione ANCHE NOI CELLORE APS e il COMUNE DI ILLASI vi invita allo Spettacolo di Burattini a Cellore d'Illasi (VR) in Via XXV Aprile. Inizio dello Spettacolo ore 20.45 con apertura degli ingressi dalle ore 20.15, entrata gratuita, è gradita la prenotazione. Durante la serata saranno applicate tutte le disposizioni Anti-Covid come da Decreto Rilancio.

"Fagiolino e Il rapimento della Principessa Giselda" tratta della storia del rapimento di una principessa e delle appassionanti avventure di Fagiolino che parte per salvarla. Nella storia compaiono sia figure tradizionali - Fagiolino e l’amico Sandrone -, sia personaggi tipici delle fiabe: il principe, la principessa, il re e la strega cattiva. La storia è narrata da burattini tradizionali in legno scolpito.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/anchenoicellore/